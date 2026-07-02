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Политика

Украина могла впервые ударить собственной дальнобойной ракетой по России

Bloomberg: Украина могла впервые применить собственную дальнобойную ракету
Efrem Lukatsky/AP

Украина могла впервые применить собственную дальнобойную ракету для удара по территории России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина, возможно, применила свою первую баллистическую ракету», — говорится в тексте.

Агентство пришло к такому выводу, проанализировав заявление Минобороны России. В частности, в ведомстве заявили, что системы ПВО сбили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых бомб и 602 беспилотных летательных аппарата.

10 июня газета Financial Times писала, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По информации СМИ, компания Fire Point сообщила, что на прошлой неделе провела первые летные испытания ракеты FP-7.x. По словам Штиллермана, они прошли «довольно успешно».

Отмечается, что стоимость системы FP-7.x «значительно» ниже, чем у американской Patriot или франко-итальянской SAMP-T. Штилерман заявил, что один перехватчик стоит $700 тысяч, тогда как ракета Patriot PAC-3 оценивается в $3,8 млн.

Ранее эксперт усомнился в возможности Украины создать собственную баллистическую ракет.

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