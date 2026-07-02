Украина могла впервые ударить собственной дальнобойной ракетой по России

Украина могла впервые применить собственную дальнобойную ракету для удара по территории России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина, возможно, применила свою первую баллистическую ракету», — говорится в тексте.

Агентство пришло к такому выводу, проанализировав заявление Минобороны России. В частности, в ведомстве заявили, что системы ПВО сбили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых бомб и 602 беспилотных летательных аппарата.

10 июня газета Financial Times писала, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По информации СМИ, компания Fire Point сообщила, что на прошлой неделе провела первые летные испытания ракеты FP-7.x. По словам Штиллермана, они прошли «довольно успешно».

Отмечается, что стоимость системы FP-7.x «значительно» ниже, чем у американской Patriot или франко-итальянской SAMP-T. Штилерман заявил, что один перехватчик стоит $700 тысяч, тогда как ракета Patriot PAC-3 оценивается в $3,8 млн.

Ранее эксперт усомнился в возможности Украины создать собственную баллистическую ракет.