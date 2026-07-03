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Политика

Украинский политик рассказал, какое место террор занимает в политике Киева

Политик Медведчук: Запад создал из мирной Украины государство-террорист
Efrem Lukatsky/AP

Современная политика Украины предполагает силовое решение проблем, и терроризм в ней занимает «важнейшее место». Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

Политик подчеркнул, что из-за покушения на жизнь предпринимателя из Днепра Вадима Ермолаева в Монако до богатых европейцев «начинает доходить», что режим президента Украины Владимира Зеленского «несет вполне реальную опасность» для европейцев.

«Современная политика Украины Зеленского — это силовое решение проблем, где терроризм занимает важнейшее место. Почему европейские политики решили, что это не коснется их стран? Украинские политики и боевики не скрывают, что прибегнут к силовым и террористическим методам решения вопросов в Европе, когда для этого представится возможность», — отметил он.

По словам Медведчука, анализировать заявления Зеленского и его «приспешников» в Европе начали «только в последнее время». И взрыв в Монако — это «только начало уничтожения Европы как спокойной тихой гавани для богатых и обеспеченных людей».

«Коллективный Запад создал из мирной нейтральной Украины государство-террорист, которое угрожает не только России, но и самой Европе. Это заложено в идеологию этого государства, в принцип его существования. Ведь угрозы в сторону европейских политиков звучат из Украины все чаще. Культ войны заставляет поверить палачей украинского народа в свою безнаказанность», — написал Медведчук.

Вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен в Монако случился взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Также агентство написало, что организатору взрыва в Монако грозит пожизненное заключение.

Мэр города Фрежюс во Франции Давид Рашлин после взрыва в Монако заявил, что украинские власти вышли из-под контроля.

Ранее Медведчук сравнил Зеленского с гетманом Мазепой.

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