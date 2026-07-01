Стало известно имя куратора покушения на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако

ТАСС: покушение на бизнесмена Ермолаева мог курировать первый замглавы СБУ

Первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад мог курировать покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, планировал выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине <...>. Отметим, что большинство европейских СМИ прямо обвиняют СБУ в организации покушения на украинского олигарха. В экспертных кругах также прямо называют фамилию основного организатора - замглавы СБУ А. Поклада», — сказали агентству в силовых структурах.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории Монако.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых был Вадим Ермолаев. Позже Мирман уточнил, что в больницы доставили еще четырех человек.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.