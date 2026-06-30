Во Франции возмутились из-за возможной причастности Украины ко взрыву в Монако

Мэр города Фрежюс во Франции Давид Рашлин заявил, что украинские власти вышли из-под контроля после взрыва в Монако, в котором пострадал, по сообщениям СМИ, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Пост об этом появился на странице градоначальника в соцсети X.

«Неужели киевский режим окончательно вышел из-под контроля, раз он дошел до того, что атакует людей, отказывающихся подчиняться его приказам?» — написал он.

Рашлин отметил, что Ермолаев якобы «дистанцировался» от украинских властей и главы государства Владимира Зеленского, в частности.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео первых минут после покушения на украинского олигарха в Монако.