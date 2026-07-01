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Политика

Украинский политик сравнил Зеленского с гетманом Мазепой

Политик Медведчук: политический путь Зеленского — череда предательств
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «давно перещеголял» гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепу по уровню предательства и издевательства над украинским народом. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, жизнь Ивана Мазепы — это «история непрерывных предательств» поляков, запорожцев, русских, турок и даже шведов. Политик отметил, что гетман стал «эталоном истинного предателя» еще при жизни, а в мировой культуре и истории он «навечно закреплен» в этом образе. Сейчас же «идеология предательства всецело завладела современной украинской политикой», считает Медведчук. А Зеленский «демонстрирует ограниченность и полное незнание истории украинского народа».

«Политический путь Зеленского — тоже череда больших и малых предательств, и его также за это не любит украинский народ. Он также согласен продать всю страну, и в придачу мать родную, чтобы остаться у власти, и также требует казни всех, кто говорит о нем правду. Но есть одно большое различие. Иван Мазепа при всем его характере изменника никогда не осквернял православные святыни, не пытался украинцев перетянуть в другую веру и не преследовал православное духовенство», — написал он.

Медведчук подчеркнул, что если сейчас «идет мазепизация Украины», то это признак того, что «крах преступного киевского режима неминуем и неизбежен»

В конце июня Зеленский заявил, что в Киеве на месте снесенного памятника Владимиру Ленину должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отметил, что это говорит о том, что в украинском обществе продолжает формироваться «культ предательства». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Зеленского установить в Киеве памятник Мазепе очередным «решением наркодиктатора».

В начале июня издание «РБК-Украина» сообщало, что на Украине планируют создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого». Так, на Украину могут вернуть прах руководителя Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандера, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и других лиц.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленского нельзя заставить провести выборы.

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