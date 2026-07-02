Стало известно, какое наказание грозит орагнизатору взрыва в Монако

Устроившему взрыв в Монако в случае поимки будет грозить пожизненное заключение

Организатору взрыва в Монако, в котором пострадали три человека, среди которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, грозит пожизненное заключение. Об этом пишет ТАСС.

Согласно статье 227 Уголовного кодекса Монако, лицо, признанное виновным в предумышленной расправе, наказывается пожизненным лишением свободы.

«Кроме того, статья 375 гласит, что размещение в общественном месте взрывного устройства приравнивается к покушению. При этом, как указано в статье 2, даже если покушение не закончилось летальным исходом, преступника могут привлечь к ответственности на аналогичных основаниях», — говорится в материале.

По данным газеты Monaco-Matin, подозреваемого пока не нашли.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $220 млн. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.