Киев и Берлин вместе работают над возвращением украинских призывников

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые уехали за границу. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

По словам посла, в Германии сейчас находится около 1,3 млн украинцев, и большая часть из них интегрировалась в немецкое общество. При этом работа над возвращением граждан призывного возраста из Германии идет, отметил Макеев.

«Между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией. <…> Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках этой рабочей группы», — заявил он.

Макеев также добавил, что в Германии уже открыт центр Unity Hub для украинцев, который «постепенно наполняется деятельностью».

В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Немецкий канцлер подчеркнул, что это нужно для того, чтобы «эти мужчины» были на Украине и «помогали своей стране». Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Киев и Берлин будут вместе работать над возвращением призывников на родину.

В июне Euractiv писал, что ЕС изучает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая появилась после начала украинского конфликта. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал государства-членов СЕ «преждевременно» не сворачивать меры временной защиты и поддержки уехавших из страны украинцев.

Ранее в правительстве Украины рассказали, как вернуть уехавших граждан.