Евросоюз захотел исключить украинцев-призывников из списка на временную защиту

Евросоюз изучает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая появилась после начала конфликта с Россией. Об этом пишет Euractiv.

В материале отмечается, что идея возникла во время обсуждения продления директивы Евросоюза о временной защите, которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам по предоставлению убежища.

Как пишет Euractiv, текущая директива действует до марта 2027 года. Согласно документу в распоряжении портала, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением сферы ее применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших с территории Украины нелегально.

Потенциальные меры будут применяться к новым заявителям, говорится в тексте.

«В прошлом году Европейская комиссия призвала столицы стран подготовиться к возможному поэтапному прекращению действия программы. В 2024 году она приняла рекомендации по «скоординированному переходу» к более стабильному правовому статусу, но прогресс пока остается неравномерным», — сообщает Euractiv.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин поспособствует возвращению на Украину уехавших в Европу украинских мужчин призывного возраста. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Берлин будут совместно работать над возвращением уклонистов на родину.

