В правительстве Украины рассказали, как вернуть уехавших граждан

Министр экономики Украины Соболев: из страны уехало более 6 млн граждан
Для возвращения на Украину уехавшим гражданам нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

«Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа. С работой здесь проблем не будет. Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы держать связь и нарабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы на Украине», — отметил он.

По словам Соболева, для роста ВВП Украине на следующие 10 лет нужны еще 4,5 млн официально работающих граждан. Он отметил, что сейчас из 30 млн человек, которые живут на подконтрольной Киеву территории, официально работает 10,5 млн человек. Еще 18 млн остаются вне рынка труда, так как это дети, пенсионеры и инвалиды. Кроме того, можно дополнительно привлечь «минимум 2 млн человек» среди молодежи и людей старшего возраста, отметил он. Соболев также подчеркнул, что сейчас поиск трудовых мигрантов на Украине не является приоритетом, и стране необходимо привлекать категории, которые не задействованы в рынке труда, а также возвращать уехавших граждан из-за границы.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин заявил, что с начала конфликта страну покинуло более 5,8 млн человек. В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) подчеркнул, что «никто не вернется» на Украину просто так, и по этому вопросу нужно «отбросить все иллюзии». В том же месяце он сообщил, что Киев будет пытаться привлекать мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Кроме того, в апреле демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун заявил, что возвращение 40-50% уехавших украинцев будет для страны «хорошим результатом».

Ранее стало известно о желании тысяч украинцев переехать из Европы в Россию.

 
