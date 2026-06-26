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Политика

В Европе призвали не отменять защиту для уехавших украинцев

Комиссар СЕ О'Флаэрти: условий для безопасного возвращения украинцев нет
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал государства-члены Совета Европы «преждевременно» не сворачивать меры временной защиты и поддержки уехавших из страны украинцев. Об этом сообщает\ пресс-служба Совета Европы (СЕ).

Комиссар высказал свою обеспокоенность по поводу возможного прекращения временных соглашений о защите уехавших в европейские страны украинцев призывного возраста и жителей регионов, которые считаются безопасными. Также среди «тревожных тенденций» он назвал сокращение социальной поддержки украинцев, политику, способствующую их досрочному возвращению, и рост антиукраинских настроений в принимающих странах.

«Сейчас настало время для большей солидарности, а не для меньшей. <…> Нынешняя ситуация на Украине не создает условий для безопасного и достойного возвращения. Перевод лиц из-под коллективной временной защиты без надежной системы социальной защиты рискует ввергнуть миллионы людей в правовую неопределенность, нищету и небезопасное вынужденное возвращение», — отметил он.

По словам О'Флаэрти, сейчас ни одна часть Украины не может считаться безопасной, а удары наносятся в том числе по западным регионам, которые находятся далеко от линии фронта. Поэтому он призвал страны обеспечить «непрерывность защиты» на необходимый срок, избегать «небезопасного или преждевременного возвращения», гарантировать защиту «без дискриминации», обеспечить доступ к национальным системам предоставления убежища и «планирование будущих возвращений».

В публикации говорится, что по состоянию на март 2026 года более 4,3 миллиона уехавших украинцев находились под временной защитой только в ЕС, а еще сотни тысяч проживали в странах-членах Совета Европы.

25 июня стало известно, что Дания больше не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет с целью предотвратить случаи уклонения от армии.

В начале июня главы МВД стран, входящих в ЕС, обсудили возможность отмены временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Также Euractiv писал, что Евросоюз изучает возможность исключить украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

Ранее Фон дер Ляйен захотела ограничить въезд украинцев в Евросоюз.

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