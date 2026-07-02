Имеющихся доказательств о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» достаточно для прекращения любой военной помощи Киеву. Об этом в соцсети X написал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Тино Хрупалла.

Политик отметил, что подрыв трубопроводов должен быть «беспощадно и безупречно» расследован, а заказчиков преступления нужно представить на суд общественности.

«Нельзя останавливаться перед тогдашним руководством украинской армии и разведки. Только там мы узнаем, замешаны ли другие государства в предполагаемом военном преступлении против Германии. Даже сейчас имеющихся доказательств достаточно для того, чтобы прекратить любую военную помощь Украине», — написал он.

1 июля телеканал ARD сообщил, что генпрокуратура Германии обвинила украинца Сергея К., в участии в операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский не стал высказываться об обвинении и отметил, что детали процесса Киеву пока неизвестны.

Российский военный корреспондент Александр Коц написал, что операцию координировал бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) и отставной капитан ВСУ Сергей Кузнецов, а помогали ему несколько украинцев.

Издание Politico писало о том, что немецкая федеральная прокуратура считает, что власти Украины причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и операция была разработана по поручению госорганов страны, чтобы перекрыть поставки российского газа.

Российский сенатор Константин Косачев отметил, что ситуация с подрывом «Северных потоков» говорит о том, что Украина является «агрессором» по отношению к НАТО и ЕС.

Ранее Хрупалла призвал построить новый европейский порядок вместе с Россией.