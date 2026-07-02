Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

В Германии увидели причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

Прокуратура ФРГ: «Северные потоки» подорвали по поручению госорганов Украины
РИА Новости

Федеральная прокуратура Германии считает, что власти Украины причастны к операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и она была разработана по поручению госорганов с целью перекрыть поставки российского газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на обвинительное заключение, которое оказалось в распоряжении СМИ.

По информации издания, прокуратура обвиняет украинца Сергея К. в соучастии в военном преступлении, которое было совершено путем нападения на гражданские объекты, а результате которого случился взрыв, была разрушены здания и нарушена работа коммунальных служб.

«Немецкие прокуроры также утверждают, что в 2022 году, будучи офицером украинской армии, он и другие военнослужащие, «действуя от имени государственных органов в Украине», разработали план по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы навсегда прекратить поставки российского газа и помешать Москве использовать доходы от энергоносителей для финансирования войны», — пишет СМИ.

Правоохранители полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой «Андромеда», с которой, предположительно, и началась операция. Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2022 года мужчинка въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт, после чего на яхте перевез взрывчатку в воды у датского острова Борнхольм. При этом подозреваемый отрицает выдвинутые против него обвинения.

1 июля телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что генпрокуратура Германии обвинила украинского гражданина Сергея К., в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об обвинении пока рано говорить, так как подробности процесса неизвестны.

Российский военный корреспондент Александр Коц написал, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» координировал бывший офицер Службы безопасности Украины и отставной капитан ВСУ Сергей Кузнецов, а помогали ему еще несколько украинцев.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Украина является агрессором по отношению к ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!