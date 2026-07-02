В Германии увидели причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

Федеральная прокуратура Германии считает, что власти Украины причастны к операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и она была разработана по поручению госорганов с целью перекрыть поставки российского газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на обвинительное заключение, которое оказалось в распоряжении СМИ.

По информации издания, прокуратура обвиняет украинца Сергея К. в соучастии в военном преступлении, которое было совершено путем нападения на гражданские объекты, а результате которого случился взрыв, была разрушены здания и нарушена работа коммунальных служб.

«Немецкие прокуроры также утверждают, что в 2022 году, будучи офицером украинской армии, он и другие военнослужащие, «действуя от имени государственных органов в Украине», разработали план по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы навсегда прекратить поставки российского газа и помешать Москве использовать доходы от энергоносителей для финансирования войны», — пишет СМИ.

Правоохранители полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой «Андромеда», с которой, предположительно, и началась операция. Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2022 года мужчинка въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт, после чего на яхте перевез взрывчатку в воды у датского острова Борнхольм. При этом подозреваемый отрицает выдвинутые против него обвинения.

1 июля телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что генпрокуратура Германии обвинила украинского гражданина Сергея К., в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об обвинении пока рано говорить, так как подробности процесса неизвестны.

Российский военный корреспондент Александр Коц написал, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» координировал бывший офицер Службы безопасности Украины и отставной капитан ВСУ Сергей Кузнецов, а помогали ему еще несколько украинцев.

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