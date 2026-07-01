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Политика

Зеленский отреагировал на предъявленное в ФРГ обвинение украинцу в подрыве «Севпотоков»

Зеленский не стал оценивать обвинение ФРГ в адрес украинца в подрыве «Севпотоков»
Peter Dejong/AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить об обвинении гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в военном преступлении со стороны генеральной прокуратуры ФРГ. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы пока не знаем всех подробностей этого процесса. Мы официально не получали всех подробностей, по крайней мере я их не видел. Соответствующие органы наших стран свяжутся друг с другом, и когда мы получим больше подробностей, наверное, сможем отреагировать. Пока рано говорить», – сказал Зеленский.

До этого телеканал ARD со ссылкой на источники сообщал, что генпрокурор Йенс Роммель выдвинул украинцу обвинения в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

По его словам, произошедшее можно квалифицировать как военное преступление. Также подозреваемому предъявили обвинения в осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ и разрушении строительных объектов, следует из материала.

Ранее журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили.

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