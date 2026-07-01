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Политика

В ФРГ обвинили подорвавшего «Северные потоки» в военном преступлении

ARD: генпрокуратура ФРГ обвинила подорвавшего «Севпотоки» в военном преступлении
РИА Новости

Генеральная прокуратура Германии обвинила гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в военном преступлении. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на источники.

По данным журналистов, генпрокурор Йенс Роммель выдвинул украинцу обвинения в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, произошедшее можно квалифицировать как военное преступление. Также подозреваемому предъявили обвинения в осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ и разрушении строительных объектов, следует из материала.

По данным следствия, Сергей К. был руководителем диверсионной группы. В генпрокуратуре отметили, что против украинца собраны неопровержимые доказательства. В частности, следователи прослушали телефонные разговоры с родственниками и знакомыми, в ходе которых подозреваемый обсуждал подрыв газопроводов.

В августе 2025 года Европейский ордер на арест показал, что в диверсионную группу, которая, предположительно, совершила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, которых координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов, отставной капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ. По данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб.

Ранее журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили.

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