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Политика

В Совфеде объяснили, почему Украина является агрессором по отношению к ЕС

Сенатор Косачев: Украина — агрессор в отношении Евросоюза и НАТО
RTL

Ситуация с подрывом «Северных потоков» говорит о том, что Украина является «агрессором» в отношении ЕС и НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

Сенатор указал на то, что генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против первого подозреваемого в подрыве «Северных потоков», которым стал гражданин Украины. По словам Косачева, подельниками подозреваемого также являются украинцы, и их личности «хорошо известны, в том числе германским властям».

«Отсюда непреложный вывод: единственный удар по инфраструктуре Германии (читай — Евросоюза и НАТО) нанесла по сей день только одна внеблоковая страна. И это не Россия. Это Украина. Украина — агрессор в отношении Евросоюза и НАТО, разрушающая инфраструктуру, высасывающая ресурсы и подрывающая безопасность этих блоков. Но признать это Брюсселю просто невозможно. А потому и следствие по ««Северным потокам» будет и далее затягиваться донельзя», — написал он.

1 июля телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что генпрокуратура Германии обвинила украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в военном преступлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об обвинении пока рано говорить, так как Киев не знает всех подробностей процесса.

Российский военный корреспондент Александр Коц написал, что координацию операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществлял бывший офицер Службы безопасности Украины и отставной капитан ВСУ Сергей Кузнецов. Главным исполнителем теракта был Владимир Журавлев — инструктор по дайвингу из киевской школы Scuba Family. А еще одним участником операции была 40-летняя дайверша, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям Валерия Журавлева.

Кроме того, за взрывчатку отвечал водолаз из школы Scuba Family Евгений Успенский. Шкипером яхты был моряк из Одессы, который въехал в Германию по фальшивым паспортам на имена Михаила Попова и Юрия Котенко.

В книге корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски также говорилось, что Зеленский мог быть осведомлен о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и санкционировать проведение операции.

Ранее журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили.

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