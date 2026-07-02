Российский военный корреспондент Александр Коц в своей статье для kp.ru назвал лиц, которые имеют отношение к подрыву к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он обратил внимание на бывшего офицера Службы безопасности Украины и отставного капитана ВСУ Сергея Кузнецова, который осуществлял координацию операции. При задержании у мужчины обнаружили второй паспорт на фамилию Кулинич.

Журналист заявил, что главным исполнителем теракта был Владимир Журавлев — инструктор по дайвингу из киевской школы Scuba Family.

По словам военкора, еще одним участником подрыва является 40-летняя дайверша, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям Валерия Журавлева.

Евгений Успенский, водолаз из школы Scuba Family, тоже был причастен к теракту. Он отвечал за взрывчатку, отметил Коц.

Он указал, что шкипером яхты был моряк из Одессы, который въезжал в ФРГ по фальшивым паспортам на имена Михаила Попова и Юрия Котенко.

Последним участником операции журналист назвал 52-летнего мужчину по имени Всеволод.

Накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура Германии обвинила гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в военном преступлении.

В августе 2025 года Европейский ордер на арест показал, что в диверсионную группу, которая, предположительно, совершила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, которых координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва трубопроводов.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».