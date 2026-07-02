Украине нужна «дерусификация» и «деимпериализация» церкви. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и бывший протоиерей Украинской православной церкви (ПЦУ) Московского патриархата Георгий Коваленко, который был запрещен в служении предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием.

«Посмотрим на карту Украины. У нас куча храмов Матрон Московских, Дмитриев Донских, Александров Невских, и так далее. По сути, тема дерусификации, деимпериализации нужна и церкви. Это большая работа, в том числе и для церкви. Она не столь очевидно выглядит», — отметил он.

Также Коваленко пожаловался на то, что на территории Киево-Печерской Лавры до сих пор живут монахи Московского патриархата, так как «суды еще идут». Он также удивился тому, что «между 2010 и 2016 годами» одна из водонапорных башен возле Лавры «превратилась в храм Сергея Радонежского», и отметил, что в Киеве есть храм святых Царственных страстотерпцев.

В начале июня результаты опроса Rating Group показали, что 57% респондентов на Украине поддерживают запрет деятельности канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата под руководством митрополита Онуфрия из-за связей с Русской Православной Церковью. Также 67% опрошенных выступили за введение санкций против митрополита Онуфрия.

В июне спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех назвал Украину ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев пытается «одурманивать» украинских христиан и хочет лишить их возможности посещать храмы.

Ранее власти Киева потребовали снести храм канонической УПЦ.