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Политика

Украину назвали главным нарушителем прав верующих в мире

Дипломат Мелех: Украина стала ярчайшим примером нарушения прав верующих
Национальная полиция Украины

Украина стала ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Его слова передает РИА Новости.

«Украина является ярчайшим примером нарушения прав верующих в мире», — сказал дипломат во время выступления на деловом форуме Россия-АСЕАН.

Мелех уточнил, что имеет в виду нападения на священников на Украине, заведение уголовных дел против них, захват храмов канонической Украинской православной церкви.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ. В апреле Лавров отметил, что Россия «с горечью» наблюдает, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней на Украине.

Ранее опрос показал поддержку украинцами гонений на УПЦ.

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