Опрос украинцев показал поддержку гонений на УПЦ

57% опрошенных украинцев поддерживают запрет деятельности канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата под руководством митрополита Онуфрия из-за связей с Русской Православной Церковью. Об этом сообщают результаты опроса Rating Group, который проводился 4-9 мая.

«Также 67% опрошенных поддерживают введение санкций в отношении митрополита Онуфрия из-за его связей с Русской православной церковью, — сказано в отчете.

Кроме того, 62% опрошенных поддержали запрет деятельности связанных с Россией религиозных организаций, а 80% выступили за разрыв связей православной церкви на Украине с Русской православной церковью. 79% респондентов считают, что Киев должен «регулировать» деятельность религиозных организаций, если они «угрожают» стране.

В мае глава МИД России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ. В апреле Лавров отметил, что Россия «с горечью» наблюдает, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней на Украине.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим пытается «одурманивать» украинских христиан, надеясь лишить их возможности посещать храмы.

Ранее на Украине священника задержали по обвинению в помощи России.