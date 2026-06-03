Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Опрос украинцев показал поддержку гонений на УПЦ

Rating: 57% украинцев поддерживают идею запретить деятельность УПЦ
Национальная полиция Украины

57% опрошенных украинцев поддерживают запрет деятельности канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата под руководством митрополита Онуфрия из-за связей с Русской Православной Церковью. Об этом сообщают результаты опроса Rating Group, который проводился 4-9 мая.

«Также 67% опрошенных поддерживают введение санкций в отношении митрополита Онуфрия из-за его связей с Русской православной церковью, — сказано в отчете.

Кроме того, 62% опрошенных поддержали запрет деятельности связанных с Россией религиозных организаций, а 80% выступили за разрыв связей православной церкви на Украине с Русской православной церковью. 79% респондентов считают, что Киев должен «регулировать» деятельность религиозных организаций, если они «угрожают» стране.

В мае глава МИД России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ. В апреле Лавров отметил, что Россия «с горечью» наблюдает, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней на Украине.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим пытается «одурманивать» украинских христиан, надеясь лишить их возможности посещать храмы.

Ранее на Украине священника задержали по обвинению в помощи России.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!