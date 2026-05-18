Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ

Глава МИД России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса отреагировать на развернутые Киевом гонения в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«К главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине», — сказано в сообщении.

В апреле Лавров заявил, что Россия «с горечью» наблюдает на примере Украины, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней. Министр напомнил: в соседнем государстве на протяжении свыше 10 лет не прекращаются гонения на УПЦ, включая захваты храмов, вандализм, нападения на священнослужителей и прихожан.

Только по официальным данным Киева, в отношении священников и монахов, включая четырех архиереев, возбуждено более 180 уголовных дел.

Ранее в Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ.