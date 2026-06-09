Власти Киева потребовали снести храм канонической УПЦ

Городские власти Киева потребовали снести Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram-канале сообщает Союз православных журналистов.

Власти обратились к настоятелю протоиерею Александру Проченко и прихожанам с требованием до 9 июня собственноручно разобрать храм. В случае отказа чиновники пригрозили его принудительным сносом.

Спасо-Преображенский храм находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера на Автозаводской улице и действует с 2012 года. Община договорилась с руководством медицинского учреждения о функционировании храма на этом участке.

В мае глава МИД России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ. В апреле Лавров отметил, что Россия «с горечью» наблюдает, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней на Украине.

Ранее опрос украинцев показал поддержку гонений на УПЦ.