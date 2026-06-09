Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Власти Киева потребовали снести храм канонической УПЦ

Власти Киева пригрозили принудительным сносом Спасо-Преображенского храма УПЦ
Alessandro Bianchi/Reuters

Городские власти Киева потребовали снести Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram-канале сообщает Союз православных журналистов.

Власти обратились к настоятелю протоиерею Александру Проченко и прихожанам с требованием до 9 июня собственноручно разобрать храм. В случае отказа чиновники пригрозили его принудительным сносом.

Спасо-Преображенский храм находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера на Автозаводской улице и действует с 2012 года. Община договорилась с руководством медицинского учреждения о функционировании храма на этом участке.

В мае глава МИД России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса обратить внимание на гонения в отношении канонической УПЦ. В апреле Лавров отметил, что Россия «с горечью» наблюдает, к чему приводит отказ от духовных и цивилизационных корней на Украине.

Ранее опрос украинцев показал поддержку гонений на УПЦ.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!