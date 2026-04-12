Киевский режим пытается «одурманивать» украинских христиан, надеясь лишить их возможности ходить в православные храмы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Пытаются, естественно, одурманивать христиан, калечить психику людям, пытаются лишать людей возможности ходить в православные храмы», — сказал он.

В каких-то аспектах украинской верхушке удается «оболванивать своих людей», однако со временем вера найдет свой путь и ситуация выправится, подчеркнул представитель Кремля.

В 2024 году на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ), это поддерживали местные власти. Против священников УПЦ возбуждали уголовные дела, в монастырях и храмах проводили обыски с целью найти следы «антиукраинской деятельности».

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ.