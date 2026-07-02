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Политика

В ВСУ оценили российскую атаку на Киев

Спикер ВС ВСУ Игнат: ВС РФ применили рекордное число ракет в атаке на Киев
Alina Smutko/Reuters

Ночная массированная атака ВС РФ на Киев была одной из самых масштабных с начала конфликта на Украине. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Новини. Live.

По его словам, Россия применила рекордное количество баллистических ракет (а именно 28), перехватывать которые могут только системы Patriot. Игнат отметил, что среди используемого вооружения были ракеты «Искандер-М», «Циркон», а также зенитные ракеты C-400.

Также генштаб ВСУ в своем Telegram-канале написал, что массированный комбинированный удар по Украине был нанесен с применением ударных БПЛА и ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов.

«Основное направление удара — Киев. Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения разных типов с разных направлений, применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА», — сказано в заявлении.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия может нанести массированный удар по территории страны.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что у Киева была «ужасная ночь», а российская атака стала «самой масштабной» с начала конфликта. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что после массированной атаки в городе наблюдаются перебои в работе общественного электротранспорта.

Ранее Польша поднимала истребители из-за «активности» России.

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