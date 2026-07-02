Польша поднимала истребители из-за якобы активности России

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух из-за якобы активности дальней авиации России на Украине. Военные самолеты уже вернулись на аэродромы базирования, сообщает в социальной сети X оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Как заявили в ведомстве, действия истребителей в воздушном пространстве республики были прекращены. Там отметили, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Вооруженные силы России наносят удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также ракетами «Калибр» и «Циркон». В Киеве и других украинских городах произошли серии взрывов.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

Ранее в Польше заявили о готовности воевать с Россией.