Минобороны раскрыло цели массированного удара по Киеву

Минобороны заявило о поражении объектов ВПК и аэродромов в Киеве

Министерство обороны России раскрыло перечень объектов, которые стали целями массированного удара по Киеву и ряду регионов Украины.

В числе пораженных объектов в Киеве оказалось предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое выпускает системы управления для крылатых, оперативно-тактических, противокорабельных и зенитных ракет, а также продукцию для авиации.

Также удар был нанесен по научно-производственной компании «Атлон Авиа», которая занимается сборкой беспилотников большой дальности Ан-196 «Лютый», ударных БПЛА «Магура УА», барражирующих боеприпасов и других типов дронов.

В перечень целей вошло и государственное предприятие «Антонов», которое, по информации Минобороны, является основной производственной площадкой Украины по разработке и выпуску военной авиационной техники, а также сборке и модернизации дальнобойных беспилотников Ан-196 «Лютый».

Кроме того, ведомство сообщило о поражении Киевского радиозавода и предприятия «Тримен-Украина», где, как утверждается, модернизируют прицельные комплексы для танков и боевых машин, выпускают оптические приборы наведения, комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, а также элементы для систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и авиационной техники.

По данным Минобороны, под удар также попали предприятие «Киев-25», где производятся и хранятся средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения дальнобойных беспилотников, боевых частей, боеприпасов и комплектующих, склад горюче-смазочных материалов «Киев-3», снабжающий дизельным топливом воинские части киевского гарнизона и подразделения ВСУ, а также газораспределительные станции Киева и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

По данным ведомства, удар был нанесен в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру России. Для этого использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Под удар попали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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