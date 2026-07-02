После ночных ударов в Киеве наблюдаются перебои в работе транспорта

В Киеве в результате массированной атаки наблюдаются перебои в работе общественного электротранспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Власти уточняют, что из-за отсутствия напряжения и в связи с ликвидацией последствий обстрела остановлены или работают с задержками десятки трамвайных и троллейбусных маршрутов. среди которых №1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, а также трамваи №11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

По данным Минобороны, в ночь на 2 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар возмездия по объектам в Киеве, в результате которого были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях Украины — военные аэродромы.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.