«Ужасная ночь»: Кличко заявил о самой масштабной атаке на Киев с начала конфликта

Кличко: ночная атака на Киев стала самой масштабной с начала военного конфликта

Ночная атака на Киев стала самой масштабной с начала военного конфликта. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака», — заявил он.

По словам Кличко, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Киеву при помощи баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Всего было зафиксировано 570 воздушных целей, уточнил он.

По данным министерства обороны России, 2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. Это стало ответом на атаки гражданской инфраструктуры в РФ, уточнили в ведомстве. Для выполнения задачи использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В МО сообщили, что в результате удара были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭК).

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили, что в столице Украины после массированной атаки ВС РФ наблюдаются перебои в работе общественного электротранспорта.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.