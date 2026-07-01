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Политика

Швеция обозначила позицию относительно членства Украины в ЕС и НАТО

Глава МО Йонсон: Швеция выступает за скорейшее членство Украины в ЕС и НАТО
Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция выступает за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон в Киеве, сообщает «Укринформ».

«То, что вы делаете, чтобы остановить россиян, и то, чему вы нас обучаете, необходимо. Поэтому наше послание на саммите в Анкаре на следующей неделе состоит в том, что мы хотим интеграции Украины в евроатлантические структуры, включая ЕС и НАТО», – сказал Йонсон.

По его словам, что быстрее состоится вступление Украины, тем лучше для безопасности и процветания самой Швеции. Страна выступает за «амбициозные цели» на саммите в Анкаре и продолжит поддерживать Киев, заверил министр.

До этого политолог Андреас Умланд заявлял, что в настоящий момент Украина не может вступить в НАТО, а часть государств выступает против ее членства в Евросоюзе, в связи с чем Киев оказался между двумя интеграционными процессами.

В связи с этим он поддержал идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюся по созданию Европейского оборонного союза, который может стать выходом из ситуации. По словам аналитика, этот союз может продолжить логику так называемой «коалиции желающих». Организация состояла бы только из тех государств, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы, указал Умланд.

Ранее Лавров предупредил, чем обернется появление войск Запада на Украине.

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