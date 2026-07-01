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Политика

Рютте назвал задачу НАТО перед возможными переговорами РФ и Украины

Рютте: НАТО должно сделать Киев как можно сильнее перед переговорами с Москвой
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен сделать Украину как можно более сильной перед возможными переговорами с РФ, которые начнутся «в один прекрасный день». Об этом пишет Financial Times (FT).

Рютте уточнил, что Украина демонстрирует некоторые успехи в конфликте с Россией, что признал и американский президент Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать [на переговоры] или нет», — поделился генсек альянса.

Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия.

Альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, но на следующий год договоренностей страны альянса достичь не смогли.

Ранее ЕС начал готовить для Украины новый кредит на случай продолжения конфликта.

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