В Кремле высказались об участии России в саммите G20 в США

Шерпа РФ: Россия будет достойно представлена на саммите G20 в США

Россия будет достойно представлена на саммите лидеров G20, который пройдет в США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шерпа России в «Группе двадцати» Денис Агафонов.

По его словам, независимо от того, какое решение в итоге будет принято, российская сторона обеспечит достойное представительство на предстоящем форуме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, формат участия российской делегации определят ближе к дате проведения встречи.

В мае телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит Владимира Путина на саммит G20 в американском Майами стал бы крупным поражением Запада. Отмечалось, что возвращение РФ на саммит «Большой двадцатки» имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада.

Телеканал подчеркивал, что возвращение РФ на встречу лидеров «Большой двадцатки» укрепит ее имидж «незаменимой державы», поскольку она является важным игроком на зерновых и энергетических рынках, в вопросах безопасности в Европе и ядерной стабильности, а также в отношениях с Индией, Китаем и Ираном.

В конце апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россию пригласили на саммит G20 в США, который должен пройти 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента США Дональда Трампа.

Ранее Россия заявила США демарши из-за ситуации в G20.