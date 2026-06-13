Россия заявила США демарши из-за ситуации в G20

Россия провела ряд дипломатических демаршей из-за того, что некоторые представители страны не могут попасть на мероприятия «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в беседе с РИА Новости.

В данный момент в G20 председательствуют США, но представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не смогли попасть в страну из-за нахождения в американских санкционных списках, рассказал Бердыев.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей», — сказал дипломат.

Он отметил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп для решения этого вопроса.

В интервью агентству Бердыев также заявил, что перспективы российского участия в предстоящем саммите G20 в Майами остаются неопределенными.

Ранее Песков высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами.