СМИ назвали возможный визит Путина на саммит G20 значительной победой России

Возможный визит российского президента Владимира Путина на саммит стран «Большой двадцатки» в Майами стал бы крупным поражением Запада. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

В публикации отмечается, что возвращение России на саммит G20 имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Участие России, особенно в случае личного присутствия ее лидера Владимира Путина, будет означать, что РФ не исключена из ключевых международных структур и полная ее изоляция так и не не удалось достигнуть.

Кроме того, саммит G20 значительно отличается от G7, поэтому Россия сможет обратиться к государствам, многие из которых не поддержали политику санкций. Российское участие также создаст возможности для прямых или косвенных контактов с Соединенными Штатами и другими западными государствами.

Al Jazeera подчеркивает, что возвращение России на встречу лидеров «Большой двадцатки» укрепит ее имидж «незаменимой державы», поскольку она является важным игроком на энергетических и зерновых рынках, в вопросах безопасности в Европе и ядерной стабильности, а также в отношениях с КНР, Индией и Ираном.

29 апреля премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США и заявил о необходимости диалога с Москвой.

