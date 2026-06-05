Песков высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами

Песков: визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Визит президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами сейчас не прорабатывается. Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

5 мая телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит Путина на саммит стран «Большой двадцатки» в Майами стал бы крупным поражением Запада. В публикации отмечается, что возвращение России на саммит G20 имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Участие России, особенно в случае личного присутствия ее лидера, будет означать, что РФ не исключена из ключевых международных структур и полной ее изоляции так и не удалось достигнуть.

23 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россию пригласили на саммит G20 в США, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения Путина на саммит и заявил о необходимости диалога с Москвой.

Ранее премьер-министр Италии раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20.