Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами

Песков: визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами сейчас не прорабатывается. Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

5 мая телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит Путина на саммит стран «Большой двадцатки» в Майами стал бы крупным поражением Запада. В публикации отмечается, что возвращение России на саммит G20 имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада. Участие России, особенно в случае личного присутствия ее лидера, будет означать, что РФ не исключена из ключевых международных структур и полной ее изоляции так и не удалось достигнуть.

23 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россию пригласили на саммит G20 в США, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения Путина на саммит и заявил о необходимости диалога с Москвой.

Ранее премьер-министр Италии раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!