Украине следует перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, сообщает РИА Новости.

«Рекомендуйте [главе МИД Украины Андрею] Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — сказала Захарова.

23 июня, на совещания с членами правительства, президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны вестись, исходя из реалий на земле. Путин добавил, что переговоры также должны основываться на принципах, представленных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел в 2024 году. Тогда он называл основными условиями урегулирования вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Россию на переговорах волнует вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена западных санкций.

17 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для создания условий для «результативных переговоров» президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вывести ВСУ из Донбасса и прекратить огонь.

Ранее Путин назвал главную составляющую успеха в СВО.