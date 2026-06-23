Путин назвал главную составляющую успеха в СВО

Главной составляющей успеха в специальной военной операции (СВО) являются воинские коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов, передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что никакие достижения в производстве вооружений не смогут заменить мужество и профессионализм российских войск. При этом, по словам президента, офицеры остаются руководящей и направляющей силой воинских коллективов.

«Как емко выразился когда-то Петр I об армии — в ней «всякий офицер — как душа в теле человека», — сказал российский лидер.

В ходе встречи Путин также заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к мирным переговорам. По словам российского лидера, такие обращения сводятся к тому, чтобы создать какой-то конфликтный потенциал. Глава государства напомнил, что через три дня после получения письма украинские войска нанесли удары по общежитию колледжа в Старобельске.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.