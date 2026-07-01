Захарова раскрыла, с кем Россия будет вести переговоры по Украине

Захарова: Россия будет вести переговоры по Украине с заинтересованными в мире

Россия будет вести переговоры по Украине с теми, кто реально заинтересован в мире, Москва не приемлет шантажа и ультиматумов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Москва будет вести переговоры с теми, кто ответственно подходит к задаче поиска справедливого и устойчивого урегулирования, вносит конструктивные предложения, учитывающие реалии на земле и результаты предыдущих переговорных раундов, в том числе саммита на Аляске.

Захарова также заявила о необходимости помнить о принципиальной позиции России «по окончательному разрешению конфликта на основе необратимого устранения его первопричин».

Представитель МИД РФ заметила, что для России «категорически неприемлем» подход с использованием «шантажа, угроз, ультиматумов».

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей.

В этот же день постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что сегодня «духа Анкориджа» больше нет, а России стоит начать переговоры с Киевом.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.