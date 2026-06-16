Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила в социальной сети X, что готова возглавить процесс политических перемен в ФРГ.

Так она отреагировала на результаты социального опроса, который был проведен среди граждан страны. Согласно исследованию, поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в правящую коалицию ФРГ, снизилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20 %, а наша партия «АдГ» с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — написала Вайдель.

В конце мая исследование социологического института INSA показало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков. Список возглавляет министр обороны Германии Борис Писториус, далее следуют премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг и сооснователь партии «Зеленые» Джем Оздемир и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Ранее в МИД России заявили, что власти Германии «подводят свой народ к пропасти».