На западе и востоке Германии по-разному относятся к России, и в бывшем ГДР воспринимают Москву лучше, чем в ФРГ. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание сообщает, что в современной Германии «линия конфликта» часто проходит вдоль бывшей границы ФРГ и ГДР, и это имеет «исторические причины».

«В Восточной Германии даже школьники и пионеры посещали советские военные кладбища и мемориалы. Советские солдаты, дислоцированные в стране, были соседями. На Западе же Советский Союз во время холодной войны был враждебной сверхдержавой. Во многих семьях он олицетворял собой изгнание с бывших немецких территорий на востоке и насилие», — пишет СМИ.

Spiegel отмечает, что образ «злого русского», возможно, так и не было преодолен в Западной Германии.

Издание пишет, что в 2022 году 25% жителей Восточной Германии чувствовали себя культурно ближе к России, чем к США, а на Западе такой точки зрения придерживались 7% респондентов. Также, согласно опросу исследовательской группой Wahlen, в 2025 году 41% опрошенных в Восточной Германии высказался за сокращение военной поддержки Украины, а в Западной Германии такую меру поддержали 24% респондентов.

20 июня российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал обложку последнего номера журнала Der Spiegel, который вышел под заголовком «Наша война против России». Сенатор отметил, что название номера «намеренно двусмысленное», а Германия «хочет реванша» и готова «продолжить дело Гитлера».

В июне бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что проблема ФРГ в отношениях с Россией заключается в нежелании Берлина понять точку зрения Москвы. В том же месяце член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в войну с Россией и ставит интересы Украины выше интересов своей страны.

Ранее в Германии заявили о мечтах Европы отомстить России за 1945 год.