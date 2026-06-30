Путин обновил состав президиума Совета по стратегическому развитию

Путин ввел Цивилеву в состав президиума Совета по стратегическому развитию

Статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анну Цивилеву включили в состав Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в состав президиума совета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

До этого глава российского государства своим указом присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса.

12 мая Путин включил главу Минэнерго России Сергея Цивилева в состав координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей армии.

24 декабря прошлого года президент РФ ввел в состав Государственного совета губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, а также врио губернатора Тверской области Виталия Королева.

Ранее Путин рассказал о границах своей власти.