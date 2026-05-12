Путин включил Цивилева в корсовет по обеспечению потребностей армии

Путин включил Цивилева в состав корсовета по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент России Владимир Путин включил главу Минэнерго Сергея Цивилева в состав координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей армии, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Внести в состав координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов... изменение, включив в него Цивилева С.Е.», — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В декабре в ходе прямой линии Путин заявил, что России удается решать вопросы развития и обеспечивать потребности Вооруженных сил страны в полном объеме. А также решать вопросы, связанные с пополнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития.

Ранее Путин заявил, что истощение резервов ВСУ должно привести к завершению конфликта.