Зеленский рассказал, на каком участке фронта больше всего российских штурмов

Зеленский: в Донбассе происходит больше всего российских штурмов

В Донбассе сейчас происходит больше всего российских штурмов. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Особенно на Донбассе больше всего российских штурмов», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российское руководство «грезит Донбассом». При этом он считает, что России «придется переносить» некие «сроки» взятия Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Киев дал «все предложения», чтобы завершить конфликт, но Россия якобы «каждый раз отказывается».

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом Путин отметил, что обстановка на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о приближении конфликта к своему завершению.

27 июня Минобороны России сообщило, что в районе Константиновки в ДНР российская армия продвигается на всех направлениях. 28 июня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung отметила, что освобождение Константиновки в ДНР неизбежно.

29 июня глава подконтрольной Украине Донецкой областной администрации Вадим Филашкин рассказал, что самая сложная ситуация для Украины на Донбассе сложилась в Дружковке.

Ранее на Западе увидели угрозу для ВСУ в Славянске и Краматорске.