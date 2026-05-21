Киевский режим, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев, такими темпами скоро дойдет и до перезахоронения Степана Бандеры. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На встрече с журналистами она привела цитату из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал, что «моральный долг Киева — возвращение домой праха украинских героев разных лет, которые <...>, боролись ради государственности Украины и были захоронены за ее пределами».

«Ничего, что они людей еще убивали по национальному признаку? Забыл, видимо, об этом сказать Зеленский», — напомнила Захарова, выразив уверенность, что такими темпами Киев дойдет до переноса праха Степана Бандеры.

В этом контексте дипломат предложила вспомнить украинским властям о ныне здравствующем ветеране Ваффен СС «Галичина» Ярославе Хунко (Гунько).

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на Украине мемориалы подлинным историческим и культурным деятелям уничтожают, при этом «коллаборационистской швали не только устанавливаются какие-то мемориальные доски, но и собираются их останки по всему миру». Тем самым, по мнению Захаровой, киевский режим создает ложный пантеон, пытается поднять боевой дух в армии и лжепатриотизм в стране.

