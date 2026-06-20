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Политика

На Украине построят посвященный Евромайдану мемориал

Глава ОП Украины Буданов: проект музея и мемориала Евромайдана уже согласован
Stoyan Nenov/Reuters

В Киеве вскоре начнется строительство мемориального комплекса и музея, посвященных Евромайдану. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

По его словам, 20 июня на общественных слушаниях проект мемориала и музея согласовали эксперты, архитекторы и семьи участников Евромайдана, которые не выжили в столкновениях. Глава офиса Зеленского отметил, что реализовать проект планируется «быстро и профессионально».

«Украина наконец начинает сооружение музея революции достоинства и мемориала героев небесной сотни. Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. <…> Президент Украины Владимир Зеленский поручил мне приоритетно реализовать этот проект», — отметил он.

Буданов объяснил необходимость строительства комплекса тем, что Евромайдан «кардинально повлиял на формирование современной украинской нации» и «стал неотъемлемой частью» национальной идентичности украинцев, за которую украинцы сейчас воюют с Россией.

В июне издание «РБК-Украина» писало, что Киев хочет создать в стране так называемый «национальный пантеон», и МИД Украины работает «над возвращением десятка военных деятелей прошлого».

СМИ отмечало, что экс-президент Украины Виктор Ющенко, который участвует в создании пантеона, выступает за возвращение в страну праха главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и других деятелей.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины состоялась церемония перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами.

19 мая Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину прах первого главы ОУН Евгения Коновальца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные проявления неонацизма на Украине очень опасны для Европы.

Ранее Порошенко рассказал, что стало для Украины «чудом».

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