Вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время является очень низкой. Об этом заявили в латвийском бюро по вопросам охраны Конституции (SAB), пишет Delfi.

В бюро рассказали, что Россия может проводить так называемые «гибридные атаки» и совершать «провокации» против прибалтийских стран в краткосрочной перспективе, чтобы «усилить психологическое давление» на страны НАТО, должностных лиц и общество. И цель такого давления — добиться уменьшения поддержки Украины со стороны стран НАТО или готовности пойти на уступки в контексте конфликта на Украине, считает SAB.

«Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка», — пишет СМИ.

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия якобы может атаковать одну из стран НАТО в 2030 году. В том же месяце комитет по обороне Швеции сообщил, что война между Россией и НАТО может начаться «относительно скоро».

12 июня Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не ищет конфликта с НАТО.

4 июня президент России Владимир Путин отметил, что заявления западных лидеров о возможности нападения Москвы на НАТО являются не просто бредом, а провокацией.

Ранее премьер Латвии призвал к демонстрации силы перед Россией.