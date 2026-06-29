Страна НАТО пригрозила России демонстрацией силы

Премьер Латвии Кулбергс призвал к демонстрации силы перед Россией

Латвия должна продемонстрировать силу перед Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, передает Euractiv.

«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — сказал политик.

Кулбергс также выступил против переговоров с Россией. По его мнению, время для этих переговоров еще не настало.

До этого Кулбергс сообщил, что Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский и Кулбергс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства БПЛА.

19 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что воздушное пространство республики не будут использовать для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией