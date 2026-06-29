Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Страна НАТО пригрозила России демонстрацией силы

Премьер Латвии Кулбергс призвал к демонстрации силы перед Россией
Edijs Palens/Global Look Press

Латвия должна продемонстрировать силу перед Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, передает Euractiv.

«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — сказал политик.

Кулбергс также выступил против переговоров с Россией. По его мнению, время для этих переговоров еще не настало.

До этого Кулбергс сообщил, что Латвия и Украина планируют совместно построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов вблизи латвийской границы с Россией и Белоруссией.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский и Кулбергс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства БПЛА.

19 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что воздушное пространство республики не будут использовать для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!