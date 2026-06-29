США и Иран проведут встречу в Катаре

Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США в Дохе

Иран запросил встречу с США, она состоится 30 июня в столице Катара Дохе. Об этом сообщил в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» — написал политик.

29 июня портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары, а также запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.