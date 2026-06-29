Экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном

Иран показал, что полностью контролирует Ормузский пролив, несмотря на проведенную США военную операцию. Об этом заявила в интервью ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

Экс-парламентарий считает, что Соединенным Штатам не удалось победить в начатой вместе с Израилем войне с Ираном. По ее мнению, итоги военной кампании против Исламской Республики ударили по положению США на мировой арене.

«Потому что [президент США Дональд] Трамп явно не одержал победу в войне с Ираном. А Иран доказал следующее: они контролируют Ормузский пролив. И они могут его открыть или закрыть, когда захотят», — сказала Тейлор-Грин.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее СМИ сообщили, что США и Иран договорились о прекращении ударов.