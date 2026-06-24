В Кремле напомнили, что США и Иран пока не достигли соглашения

Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения», передает «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что соглашение между странами и меморандум о взаимопонимании — это два разных документа. Между Тегераном и Вашингтоном был подписан второй вариант.

По словам Пескова, Россия высоко оценивает усилия посредников и стран — участников американо-иранских переговоров, что позволило на некоторое время прекратить боевые действия.

РФ считает это весьма позитивным как для Ближнего Востока, так и для мира в целом, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Самое главное — разблокировка Ормузского пролива — позволит начать «залечивание ран» мировой экономики, которые она получила от конфликта между США, Ираном и Израилем, резюмировал Песков.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.