США и Иран договорились о прекращении ударов

Представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

Кроме договоренностей о прекращении огня, Вашингтон и Тегеран запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу. Уточняется, что изначально планировалось провести консультационную встречу в Швейцарии. Однако из-за недавней эскалации конфликта страны изменили локацию проведения переговоров и основную повестку встречи.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.