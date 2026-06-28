Иран после обмена ударами с США призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе после обмена ударами Ирана с США. Его слова приводит РИА Новости.

«Любого рода вмешательство в этот вопрос, любая попытка создать отдельный порядок (судоходства — «Газета.Ru») приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива, а также повысить напряженность», — сказал глава МИД Ирана.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в КСИР уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.